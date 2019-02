La moglie di Pastore su Instagram: "Sul cadavere dei leoni festeggiano i cani"

Dopo le critiche di Sabatini, arriva un post criptico della moglie di Pastore su Instagram: "Sul cadavere dei leoni festeggiano i cani..."

La famiglia Pastore contro le critiche e il momento difficile attraversato dal 'Flaco' alla Roma. Dal suo ritorno in Italia l'argentino non è mai riuscito a esprimersi ai massimi livelli dopo un inizio promettente. E sono arrivate le critiche, comprese quelle di chi in Italia l'ha portato la prima volta, ovvero Walter Sabatini.

La moglie di Pastore, Chiara Picone, sembra non aver preso bene le dichiarazioni dell'ex direttore sportivo giallorosso, che si era detto imbarazzato per il rendimento del classe 1989 argentino.

Sul proprio profilo Instagram la sicula ha postato una frase criptica: "Sul cadavere dei leoni festeggiano i cani convinti di aver vinto. Ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani".

L'ultima presenza da titolare in Serie A di Pastore risale al 26 settembre. Del 26 dicembre invece gli ultimi minuti in campionato, prima di una lunga serie di panchine, interrotte soltanto dalle presenze in Coppa Italia con Entella e Fiorentina.