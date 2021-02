La moglie di Mertens scherza: "In Belgio non viene pedinato come a Napoli"

Dries Mertens è tornato a disposizione di Gattuso adesso, ma per molte settimane è stato infortunato, con i problemi alla caviglia che persistevano.

Il giocatore è andato anche in Belgio per un consulto personale da un medico di fiducia. Kat Kerkhofs, moglie di Dries Mertens, ha parlato a 'Het Nieuwsblad' proprio di questa permanenza in Begio, facendo un parallelo con la vita a Napoli:

"Questo periodo fuori dal campo è stato il più lungo della sua carriera. E' tornato in Belgio e qui non viene pedinato come a Napoli. E' potuto tornare al supermercato per fare la spesa, sapete da quanto tempo non accadeva? Qui posso mandarlo anche a buttare la spazzatura, a Napoli non è possibile, ma qui non ha scuse e deve farlo".