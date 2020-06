La MLS riparte: si giocherà a Disney World dall’8 luglio all’11 agosto

Anche la lega americana fissa le date per la ripartenza: calendario ridotto e format rivisto, tutte le 54 partite si giocheranno ad Orlando.

Ora è ufficiale: anche la è pronta a ripartire. Il campionato di calcio a stelle e strisce prenderà nuovamente il via l’8 luglio e terminerà l’11 agosto, con un format rivisto e una grande novità: tutte le 54 partite si giocherannoin un’unica location. A Disney World, il parco divertimenti che si trova nei dintorni di Orlando, in Florida.

The #MLSisBack Tournament will feature comprehensive COVID-19 testing & safety measures for all involved. pic.twitter.com/i1H1O8ZG5i — Major League Soccer (@MLS) June 10, 2020

Dal 1997 all’interno del parco a tema, noto in tutto il mondo e meta turistica molto ambita da bambini, famiglie e non solo, c’è anche un complesso sportivo: l’ESPN Wide World of Sports Complex, che si estende per circa un km quadrato.

All’interno ci sono numerosi campi multiuso, all’aperto e al chiuso. Anche la NBA, la lega americana di pallacanestro, ne usufruirà a partire dal 31 luglio, per portare a termine la stagione interrotta a causa dello scoppio della pandemia.

Alla ripresa del campionato parteciperanno tutte le 26 squadre, che alloggeranno nei 27 hotel a tema differenti dislocati all’interno del parco. Format, ovviamente, rivoluzionato: si inizierà con una fase a gironi che tiene conto dei punti collezionati in regular season, poi ottavi di finale e gare secche fino alla finalissima.