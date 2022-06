La MLS pesca ancora in Italia: Brugman dal Parma ai Los Angeles Galaxy

Il centrocampista uruguaiano è vicinissimo al trasferimento: si conclude dopo tre anni l'avventura nelle fila del club ducale.

Il futuro di Gaston Brugman è sempre più a stelle e strisce. Il centrocampista uruguaiano di proprietà del Parma, e reduce dal prestito in Spagna al Real Oviedo, è destinato a lasciare nuovamente l'Italia per trasferirsi negli Stati Uniti.

“Brugman? È ancora presto per conoscere il futuro del giocatore, ma credo che alla fine andrà via dall’Italia".

Il direttore sportivo del club ducale, Mauro Pederzoli, aveva anticipato ai microfoni di 'Sportitalia' la separazione tra i gialloblù e Brugman.

Come riferisce 'Sky Sport', il calciatore sudamericano è a un passo dal trasferimento ai Los Angeles Galaxy. Il classe 1992 raggiunge l'ex Juventus Douglas Costa e l'attaccante messicano ex United 'Chicharito' Hernandez.

Arrivato dal Pescara nel 2019, Brugman si appresta a concludere dopo tre anni - intervallati proprio dal prestito al Real Oviedo - l'esperienza in gialloblù, in cui ha totalizzato un goal e 4 assist in 54 presenze.

Attesa nelle prossime ore la fumata bianca: dopo Chiellini, Insigne e Criscito, il prossimo colpo dell'MLS dall'Italia sarà Gaston Brugman.