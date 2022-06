La miglior squadra d'Europa: Turchia rinata dopo i playoff Mondiali

Quattro vittorie su quattro, 14 reti fatte e 0 subite: promozione in Lega B vicina. Girone sulla carta semplice, effettivamente dominato.

I playoff Mondiali sono stati una delusione enorme per tante squadre. Dopo aver assaporato la possibilità di giocare il torneo di Qatar 2022 al via a novembre, il sogno è finito. Dall'Italia alla Nuova Zelanda, passando per Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Svezia e sì, la Turchia.

Battuta in semifinale dal Portogallo poi vincitrice contro la Macedonia del Nord, che a sua volta aveva messo k.o l'Italia, la Turchia aveva avuto la possibilità di rientrare in partita, sbagliando però con Burak Yilmaz il rigore che ha tenuto col fiato sospeso 85 milioni di abitanti. K.o contro i lusitani e nuova sconfitta contro la Nazionale azzurra alcuni giorni dopo. Da lì, la svolta.

A giugno, infatti, la Turchia è scesa in campo con un piglio autorevole, in mezzo a un nuovo ciclo che punta alla qualificazione di Germania 2024 e da lì ai Mondiali che si svolgeranno nel 2026 tra Messico, Canada e USA. Senza Burak, che ha detto addio, ma con Calhanoglu, Dursun e Akgun, stellina su cui la Roma ha messo gli occhi.

Nessuno ha fatto meglio della Turchia nelle prime quattro gare di Nations League: 14 goal, 0 subiti. Quattro successi su quattro per la Nazionale guidata da Stefan Kuntz, confermato dopo il mancato accesso ai Mondiali. La federazione crede fermamente in lui nonostante il k.o decisivo contro il Portogallo.

La decisione di confermarlo sembra per ora dare ragione alla federazione turca, che a settembre dovrebbe festeggiare la promozione in Lega B: i risultati ottenuti in Nations League sono arrivati in un girone decisamente semplice, composto da Far Oer, Lussemburgo e Lituania, ma Calhanoglu e compagni rischiavano di subire un contraccolpo psicologico dopo l'addio ai Mondiali, alla fine non avvenuto.

Tra fine estate e inizio autunno si conosceranno i gironi di qualificazione ai prossimi Europei, al pari di promosse e retrocesse di Nations League: la Turchia aspetta con ansia, per mettere da parte definitivamente i Mondiali qatarioti e pensare a quelli americani.

Il successo roboante ottenuto fin qui in Lega B porteranno la Turchia ad avere possibilità più agevoli nel sorteggio di Euro 2024: un modo per dimostrare l'importanza della Nations League in termini di ranking e gironi più semplici da affrontare.