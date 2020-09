“La mente nel pallone/Performance” è su Dazn: alla scoperta dei segreti nel lavoro di un mental coach

Dal 3 settembre DAZN vi guida alla scoperta dei segreti nel lavoro di un mental coach. Perché "il successo è tutto questione di testa".

Lo sentiamo ripetere. Sempre. Da chiunque. “E’ questione di testa”.

Successi e disfatte sportive hanno sì a che fare con tecnica, tattica, talento e forma fisica, ma la chiave di tutto... è invisibile agli occhi. Sta nella testa degli atleti.

Le menti degli sportivi professionisti sono attrezzi da maneggiare con estrema cura. E ci sono professionisti specificamente preparati per questo.

In , parlarne è ancora un mezzo tabù. Ma ormai tutti siamo a conoscenza di quanto gli atleti delle più diverse discipline si avvalgano dell’assistenza di mental coach.

Motivatori, stregoni, manipolatori di teste? Come spesso accade, fin quando non si vanno ad indagare le cose in profondità, si finisce col fermarsi a giudizi superficiali e stereotipati. Abbiamo cercato di superarli.

Ne “La mente nel pallone/Performance ” (su Dazn: sette puntate, ogni martedì e sabato a partire dal 3 settembre) Mara Bellerba racconta molti “segreti” della sua professione, mettendo in mostra il suo bagaglio di competenze e soprattutto un carisma che la avvolge soprattutto quando si interfaccia coi suoi atleti.

Chi è Mara? Si definisce una “performance” coach, un allenatore delle “prestazioni” degli atleti: una professionista che li segue in tutti i particolari, da quelli psicologici, relazionali e motivazionali, a quelli più tecnici e legati ai momenti decisivi delle performance sportive appunto.

Mara era una giovane promessa del tennis che ha dovuto lasciare la carriera agonistica dopo un incidente stradale , ma da lì ha preso forma la sua vocazione: sviluppare un’identità professionale che le permettesse di assistere gli atleti, diventare il coach “ideale” che durante la sua carriera non aveva mai avuto. E’ così diventata Maestro Federale di tennis ma soprattutto ha seguito un serrato corsi di studi: è laureata in Scienze Motorie presso l’Università di e possiede un Diploma di Laurea in Psicoterapia Analitica presso la “cattedrale” di questa disciplina, l’Università di Bruxelles. Contemporaneamente, ha maturato grande esperienza sul campo seguendo le performance di atleti di moltissime discipline: tennis, calcio, pallavolo, moto, hockey, ecc.

Nelle sette puntate de “La Mente del Pallone / Performance” , Mara passa in rassegna tutte le basi teoriche del suo lavoro: dalla creazione del rapporto di sintonia con gli atleti grazie all’utilizzo dei canali sensoriali da loro prediletti, alla ricostruzione e demolizione dei meccanismi di “scuse” create soggettivamente degli atleti, alla presa di consapevolezza delle “credenze” sedimentate che finiscono per condizionare i risultati (“quell’allenatore ce l’ha con me”, “quel compagno mi guarda male”, “quando viene quella persona a vedere la partita, non si vince mai”, ecc), dalla gestione del “dialogo interiore” fino all’abilità di visualizzare e vedersi dall’esterno.

In ogni episodio, alla parte “teorica” si affianca la parte “pratica”: gli esercizi coi quali Mara mette a frutto le sue competenze teoriche lavorando con e per gli atleti. Nei giorni di riprese presso il Castello di Tolcinasco Golf Club, abbiamo potuto seguire ben sei atleti guidati da Mara negli esercizi: l’attaccante di proprietà dell’ Luca Vido, il discesista azzurro Mattia Casse, il libero della BluVolley Federico Bonami , le due promesse del golf italiano Jack Fortini e Stefano Ciapparelli e il veterano del basket italiano Daniele Cinciarini, oggi guardia di Ravenna.

Tanti profili differenti, per età, carattere, fisicità e disciplina di riferimento, tutti accomunati da un grande desiderio di svettare e dal riconoscere la grande utilità dell’aiuto di Mara e del suo partner Lorenzo Marconi nel miglioramento della loro identità agonistica.

Tutti gli atleti hanno riconosciuto i benefici di questa collaborazione, affermandone l’indispensabilità e la sua natura “sana”: “Il mental coach non serve solo quando siamo in difficoltà: la mentalità vincente si costruisce quotidianamente sul lungo periodo” può essere il riassunto delle testimonianze dei protagonisti. Che fanno parte della seconda parte dell’avventura professionale di coach Bellerba, quella nella quale vuole “uscire allo scoperto”, lavorare con atleti disposti a raccontare il percorso che svolgono insieme (un altro è Valerio Verre, trequartista protagonista di un’ottima ultima stagione in col Verona) e non più lavorare nell’oscurità come spesso avvenuto in precedenza: “Sono stata per anni un fantasma. Lavoravo con atleti anche di primissimo piano, ma le società ci imponevano di non rivelarlo mai. Mi capitava di essere costretta a presentarmi “per finta” più volte con atleti che dovevo fingere di non conoscere nonostante li sentissi e frequentassi quotidianamente...”.

Quindi sì, si può lavorare anche sulla mente. E le tecniche possono essere applicate anche nella vita comune di tutti i giorni: sfide e performance non sono prerogative unicamente degli atleti professionisti...