La mamma di Zaniolo una star, Nicolò la ‘riprende’: “Che foto fai?”

Nicolò Zaniolo è diventato una delle grandi speranze del calcio italiano, la mamma Francesca intanto è diventata una star del web.

Quella di Nicolò Zaniolo è una vita che negli ultimi mesi è stata probabilmente stravolta. In un lasso di tempo brevissimo è passato dall’essere una delle stelline del settore giovanile dell’Inter a nuova grande speranza del calcio italiano.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Approdato alla Roma nell’ambito dell’affare che ha portato Nainggolan all'Inter, il nuovo gioiello giallorosso, nel quale in molti già vedono il possibile erede di Totti, dalla scorsa estate ha iniziato una scalata inarrestabile che l’ha visto prima gustare l’approdo nel giro della Nazionale maggiore, poi esordire in Champions League al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid ed in seguito garantirsi un posto da titolare fisso nell’undici titolare di Di Francesco, il tutto prima della doppietta realizzata con il Porto (il più giovane giocatore italiano a riuscire nell’impresa nella massima competizione europea per club).

L'articolo prosegue qui sotto

Nicolò ha conquistato tutti, ma non è l’unica star di casa Zaniolo. Suo padre Igor è stato un buon attaccante a cavallo degli anno ’90 e primi anni 2000, ma in realtà è la mamma ad aver attirato su di se le luci della ribalta.

Francesca Costa è infatti diventata una star del web e, mentre il figlio esplodeva in Serie A, lei ha accumulato flotte di followers su Instagram grazie soprattutto a scatti con i quali mette in mostra tutta la sua bellezza e che l’hanno portata a svelare come Nicolò non sempre sia stato felicissimo della cosa.

“Smettila mamma, ma cosa fai con la bocca così? Hai 40 anni!”.

Oggi la signora Zaniolo è di fatto un volto noto anche se, come riportato da Il Corriere della Sera, dopo aver ammesso “Andrei al Grande Fratello”, anche su consiglio della società, ha deciso di concedere meno interviste al fine di non rendere ancora più grande la pressione che già grava sulle spalle del figlio che a seguito a Roma per stargli vicino in una fase così importante della sua crescita.