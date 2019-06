La mamma di Zaniolo: "Rimarrà alla Roma finché la società lo vorrà"

Francesca Costa, mamma di Zaniolo, ha commentato le tante voci sul futuro del giocatore della Roma: "Non dà priorità ai soldi, pensa solo a giocare".

Grande protagonista per buona parte dell'ultima stagione con la maglia della , Nicolò Zaniolo negli ultimi mesi sta vivendo un calo di rendimento che ha finito per attirare nuovamente l'attenzione su di lui.

Le tante voci di mercato fanno poi il resto, con il giocatore, attualemente impegnato con l' all'Europeo Under 21, che in questo 2018/2019 non riesce proprio a sottrarsi alle luci dei riflettori.

Una notorietà con la quale ha imparato presto a convivere e delle quale ha parlato anche sua mamma, Francesca Costa, intervistata da 'Rete Sport'.

“Su Nicolò si è sempre fatto un caso a prescindere. È un ragazzo molto tranquillo che ha avuto un successo improvviso e non è stato facile gestirlo psicologicamente. Ma non c’entra il contratto. Un ragazzo come lui ha bisogno anche di un allenatore psicologo, e Di Francesco lo è stato. Con il nuovo allenatore tutto questo è venuto un po’ meno, ad esempio ha cambiato ruolo, giocando in posizioni non proprio ideali per lui. Fa male leggere certe cose, adesso come in passato. Mi riferisco alle presunte richieste di adeguamenti contrattuali, alle richieste di soldi. Tutto questo non è vero, lui non pensa a questo ma solo a fare il suo lavoro. Ho sentito anche commenti troppo esagerati dopo l’ultima gara in Under 21. Ha giocato pochi minuti dopo aver preso una brutta botta in testa”.

La mamma di Zaniolo ha poi sottolineato nuovamente come il desiderio di suo figlio al momento sia quello di restare alla Roma.

“Rimarrà alla Roma finché la società lo vorrà”.

Una battuta anche sul rapporto con Daniele De Rossi, ormai ex capitano giallorosso.

“Nicolò era molto legato a De Rossi perché era un punto di riferimento nello spogliatoio. Daniele gli è stato vicino anche quel giorno che mi rapinarono a Roma".

La mamma di Zaniolo, infine, ha voluto specificare anche come la sua vita sui social non abbia nulla a che fare con la carriera del giovane talento della Roma e che per questo non è giusto collegare le cose come spesso la gente è portata a fare.