La madre di Zaniolo svela: “Tifava per la Juventus"

Tra le rivelazioni di questa stagione c'è sicuramente Nicolò Zaniolo, talento cristallino della Roma esploso alla corte di Di Francesco e ormai importante pedina della formazione giallorossa. La madre Francesca ha svelato la propria fede calcistica e le proprie sensazioni dopo i primi mesi romani.

Intervistata ai microfoni di 'Fuorigioco', la mamma di Zaniolo ha subito raccontato le proprie emozioni dopo aver incontrato il suo idolo di sempre.

"Tifo la Roma da quando avevo 20 anni per le canzoni di Venditti e per Totti. L’ho sempre ammirato in campo, ma anche per la beneficenza che fa senza dire nulla. L’ho visto la prima volta che siamo stati a Trigoria. E’ venuto da noi e io mi sono messa a piangere. Mi ha detto: “Ma che piangi per me?”. Io non riuscivo a parlare. Nicolò mi ha detto: “Ma che figure mi fai fare?” C’era anche mio marito Igor che si è messo a ridere”.