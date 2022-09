La lista UEFA della Roma per la fase a gironi di Europa League

La Roma ha inserito tutti i giocatori nella lista consegnata all'UEFA per la fase a gironi di Europa League, l'unico assente è Wijnldum

La Roma, dopo la conquista della Conference League, approda in Europa League con voglia di far bene e magari arrivare in fondo anche stavolta.

La società giallorossa ha comunicato la lista di calciatori da inserire nella lista UEFA per prendere parte alla competizione.

Tutti presenti i nuovi acquisti: Svilar, Matic, Celik, Dybala, Belotti e Camara. Unico assente il lungodegente infortunato Gini Wijnaldum.

Inseriti in lista B Edoardo Bove e Nicola Zalewski.

LA LISTA UEFA DELLA ROMA

PORTIERI

Rui Patricio

Mile Svilar

Pietro Boer (B)

Gabriele Baldi (B)

DIFENSORI

Rick Karsdorp

Roger Ibanez

Chris Smalling

Zeki Celik

Matias Vina

Gianluca Mancini

Marash Kumbulla

Leonardo Spinazzola

CENTROCAMPISTI

Bryan Cristante

Lorenzo Pellegrini

Nemanja Matic

Mady Camara

Edoardo Bove (B)

Ebrima Darboe (B)

Filippo Missori (B)

Cristian Volpato (B)

Giacomo Faticanti (B)

Filippo Tripi (B)

ATTACCANTI

Tammy Abraham

Andrea Belotti

Eldor Shomurodov

Paulo Dybala

Nicolò Zaniolo

Stephan El Shaarawy

Cristian Padula (B)