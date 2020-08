La lista UEFA del PSG: ok Mbappé, assenti Cavani e Meunier

Il PSG chiama Mbappé per la Champions League, nonostante l'infortunio. Cavani e Meunier, ormai ex, sono ovviamente fuori.

Il comunica la sua lista per la , dove affronterà la prima partita contro l' , il prossimo 12 agosto nel quarto di finale. Nessuna sorpresa nella lista parigina, al netto di assenti ormai certi e della presenza della stella Kylian Mbappé.

Nonostante l'infortunio, il francese potrebbe addirittura recuperare in tempo record ed essere disponibile contro l'Atalanta, anche solo per qualche scampolo di partita.

Non ci sono ovviamente quelli che ormai sono ex a tutti gli effetti: Meunier e Cavani. Per il resto nessuna sorpresa, ecco l'elenco completo dei giocatori di Tuchel:

LISTA A

Portieri: Keylor Navas, Sergio Rico, Marcin Bulka.

Difensori: Thiago Silva, Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer, Marquinhos, Juan Bernat, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Mitchel Bakker, Colin Dagba.

Centrocampisti: Marco Verratti, Leandro Paredes, Pablo Sarabia, Ander Herrera, Idrissa Gueye.

Attaccanti: Kylian Mbappé, Neymar, Angel Di Maria, Eric Maxim Choupo-Moting, Mauro Icardi, Julian Draxler.

LISTA B

Garissone Innocent, Timothée Pembele, Loïc Mbe Soh, Kays Ruiz-Atil, Arnaud Kalimuendo.