La lista Champions del Milan per la fase a gironi: fuori in sei

Esclusi tre dei volti nuovi nella lista ufficiale presentata dal Milan alla UEFA per la prossima Champions League. Dentro De Ketelaere.

Il Milan torna in Champions League per il secondo anno consecutivo e lo fa da Campione d'Italia. In una competizione che li ha visti trionfare 7 volte, i rossoneri vogliono riscattare l'ultimo posto nel girone della scorsa stagione.

Esclusi però tre dei nuovi acquisti arrivati in estate: Thiaw, Vranckx e Adli sono fuori dalla lista Champions a favore di Ballo Toure e Brahim Diaz.

Non figurano nell'elenco anche Ibrahimovic, che ne avrà ancora per qualche mese dopo l'operazione al ginocchio, Tatarusanu e Bakayoko, quest'ultimo fuori dal progetto.

LA LISTA CHAMPIONS DEL MILAN

PORTIERI: Maignan, Mirante

DIFENSORI: Dest, Kalulu, Tomori, Kjaer, Ballo-Touré, The Hernandez, Florenzi, Calabria, Gabbia

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Krunic, Tonali, Pobega, Saelemaekers, Messias, Brahim Diaz

ATTACCANTI: De Ketelaere, Leao, Origi, Giroud, Rebic,