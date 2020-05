La Ligue 1 fissa la data della prossima stagione: si partirà il 23 agosto

Anche se ancora non ufficialmente, la Ligue 1 pensa già alla prossima stagione, dopo aver interotto quella attuale. Si partirà il 23 agosto.

Mentre in giro per l'Europa cominciano a ripartire i campionati (vedi la ) e altri si preparano per la ripartenza (come e ), c'è chi ha già dimenticato la stagione (concludendola e assegnano i vari verdetti) e sta pensando solo alla prossima. Stiamo parlando ovviamente della .

Come riporta l'Equipe, il consiglio di amministrazione della LFP ha fissato l'inizio dei campionati di Ligue 1 e Ligue 2 rispettivamente il 23 e 22 agosto 2020, come indica un rapporto pubblicato online dalla Lega.

Va notato però che questo è solo un calendario provvisorio, in attesa degli annunci che la UEFA deve fare sulle sue competizioni europee al prossimo comitato esecutivo del 17 giugno. Champions ed Eurpopa League dovrebbero infatti giocari ad agosto e la data potrebbe essere già occupata.

La data comunque coincide con i vecchi piani della . Il 30 aprile infatti, dopo aver messo in atto la cessazione definitiva della stagione 2019-2020, il direttore generale esecutivo della LFP, Dider Quillot, aveva indicato che la Lega avrebbe voluto iniziare la stagione successiva "al massimo" il 22 0 23 agosto.