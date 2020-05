La Liga riparte a giugno: Real Madrid-Eibar e Maiorca-Barcellona

Il campionato spagnolo vedrà la 28esima giornata, primo dei turni da recuperare: tra gli altri match anche il Derby di Siviglia.

Dopo tre mesi, la Liga tornerà in campo. L'ok del governo spagnolo fa ripartire il calcio della Primera Division, ovviamente a porte chiuse, ma sul terreno di gioco nella settimana dell'8 giugno. Il campionato vedrà come di consueto la lotta tra e per il titolo.

In testa alla c'è il Barcellona, a +2 sul Real Madrid, mentre per il terzo e quarto posto che valgono la sfida interessante tra , , , e . Big match della prima giornata di recupero sarà il Derby di Siviglia, tra il Betis e i biancorossi in cui milita Suso dallo scorso gennaio.

Il Barcellona capolista dovrà giocare sul campo del Maiorca, attualmente terzultimo in classifica, mentre il Real Madrid di Zidane ospiterà l' a +2 sulla zona calda. Match complicato per l'Atletico in casa del Bilbao, mentre la Real Sociedad se la vedrà contro l'Osasuna.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

Non è ancora chiaro quale sarà l'esatto calendario con anticipi e posticipi, nè la data precisa in cui inizierà la Liga: detto dell'ok del governo e della federazione, si dovrebbe tornare in campo venerdì 12 giugno, giocando anche sabato, domenica e lunedì.

Il programma del28esimo turno di Liga al ritorno in campo:

Atheltic-Atletico Madrid

Vigo-

-

Granada-Getafe

-

Maiorca-Barcellona

Real Madrid-Eibar

Real Sociedad-Osasuna

Siviglia-Betis Siviglia

Valencia-