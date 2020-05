La Liga pronta a ripartire: partite ogni giorno, inizieranno anche alle 23

Come riportato da 'AS', in Spagna c'è accordo di massima tra Federazione e Lega per riprendere tra metà e fine giugno.

Dopo che la ha già ricominciato, la non vuole essere da meno e, anche se in versione posticipata, vuol riprendere la Liga al più presto. Come riportato da 'AS', in c'è accordo di massima tra Federazione e Lega per riprendere tra metà e fine giugno.

Un accordo di massima tra Federcalcio spagnola (RFEF) e Lega (LFP) raggiunto dopo giorni e giorni di trattative: i presidenti Luis Rubiales e Javier Tebas hanno applicato l'articolo 5 del Codice di comportamento firmato lo scorso aprile, grazie alla mediazione di Irene Lozano, presidente del Consejo Superior de Deportes, il braccio sportivo del governo spagnolo.

Questi alcuni punti dell'accordo: si inizierà nuovamente tra metà e fine giugno, non c'è ancora l'accordo esatto sulla data. Si giocherà ogni giorno, per permettere al campionato di finire entro agosto.

Squadre in campo tutti i giorni della settimana, lunedì compreso, con un intervallo di 72 ore tra una partita e l'altra per ciascuna squadra. Fischio d'inizio alle 20 in alcune zone della Spagna, alle 23 nelle regioni più calde.

Se il programma sarà rispettato, il campionato potrà chiudersi prima del 29 luglio, scadenza fissata dalla UEFA per la fine dei tornei nazionali.