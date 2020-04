‘La Liga Maravilla’: su DAZN è Barcellona-Espanyol, Guardiola contro Pochettino

DAZN proporrà questa settimana, con La Liga Maravilla, Barcellona-Espanyol del 21 febbraio 2009 e Espanyol-Barcellona del 18 dicembre 2010.

Si sono sfidati in tante occasioni quando erano giocatori e lo fanno ancora oggi che sono considerati due tra i migliori allenatori al mondo. Quelle di Pep Guardiola e Mauricio Pochettino sono state carriere che spesso si sono incrociate, ma sempre da avversari e proponendo sia in campo che dalla panchina due tipologie differenti di calcio.

Centrocampista dalle straordinarie qualità tecniche cresciuto con seguendo le idee di un rivoluzionario del mondo del calcio come Johan Cruijff il primo, potente difensore centrale emerso da quella straordinaria fucina che è il Newell’s Old Boys il secondo, si sono consacrati nel calcio ad altissimi livelli partendo dalla stessa città, ma da due sponde diametralmente opposte: quella del Barça Guardiola e quella dell’ Pochettino.

Appesi gli scarpini al chiodo, sono stati poi capaci non solo di reinventarsi come tecnici, ma anche di plasmare le loro squadre secondo quelle che sono le rispettive visioni del calcio e quindi le rispettive mentalità.

Anche per questo motivo, quando le compagini da loro guidate si sfidano, spesso è spettacolo. E’ stato così fin da quando i due erano allenatori all’inizio delle loro carriere e sedevano sulle panchine di quelle squadre delle quali erano state bandiere e leader naturali dentro e fuori dal campo da giocatori: ovviamente ed Espanyol.

DAZN proporrà questo fine settimana, proprio due ‘ Derbi Barceloní ’ nell’ambito di ‘ La Maravilla ’ , ovvero la serie di contenuti che raccontano alcune delle partite più significative della storia del massimo campionato spagnolo.

Sabato 25 aprile , sarà il turno di Barcellona-Espanyol del 21 febbraio 2009 , mentre domenica 26 aprile verrà proposta Espanyol-Barcellona del 18 dicembre 2010.





La prima delle due gare, vide imporsi a sorpresa l’ Espanyol per 2-1 al Camp Nou , in quella che era una sfida dal pronostico praticamente scontato. I blaugrana, allora primi in classifica, si fecero sorprendere dai Periquitos che riuscirono ad imporsi grazie ad una doppietta di un grande ex, Ivan De la Pena , e che proprio grazie a quel successo trovarono non solo tre punti di platino, ma anche la forza per iniziare una lunga cavalcata che poi li avrebbe portati ad una salvezza ritenuta difficile prima dell’approdo di Pochettino in panchina. A raccontare la sfida sarà Stefano Borghi .

La seconda delle due gare vide invece il Barcellona travolgere l’ Espanyol con un eloquente 5-1 estero. I blaugrana, ottennero sul campo dei rivali di sempre, che fino ad allora erano rimasti imbattuti davanti ai propri tifosi, la decima vittoria consecutiva (41 goal a fronte di 4 subiti). Di Pedro, Xavi, ancora Pedro, Osvaldo e poi due volta Villa, le reti di una partita incredibile, che poi si chiuderà addirittura con la standing ovation del pubblico di casa per i blaugrana. Il racconto della gara sarà di Dario Mastrioianni .