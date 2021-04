La Liga chiude l'indagine sul caso Diakhaby: "Nessuna prova di insulti razzisti di Cala"

Le indagini sul caso scoppiato in Cadice-Valencia non hanno portato alla scoperta di prove contro il difensore spagnolo.

L'indagine della Liga sul caso di razzismo che ha visto coinvolti Juan Cala e Mouctar Diakhaby nella partita tra Cadice e Valencia di domenica 4 aprile si è conclusa senza aver trovato prove contro il difensore spagnolo.

In una nota ufficiale, la lega spagnola ha affermato che i filmati visionati e gli audio analizzati non contengono alcuna traccia delle accuse lanciate dal difensore ex Lione, il quale aveva affermato di essere stato chiamato "negro de mierda".

"LaLiga ha comunicato ai club coinvolti e alle autorità competenti il risultato dell'indagine per far chiarezza su quanto successo tra Cadice e Valencia nell'ultima giornata.

Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN Le analisi degli elementi hanno portato a non riscontrare alcuna prova di insulti razzisti di Juan Cala con i termini denunciati da Mouctar Diakhaby. Sono stati visionati tutti i video e gli audio disponibili della partita, consultando anche un’impresa specializzata che ha analizzato i labiali delle conversazioni e lo studio del comportamento. LaLiga ribadisce la sua condanna al razzismo e di qualsiasi tipo di manifestazione d’odio”.

La partita era stata interrotta dopo l'episodio, con il Valencia che è rientrato negli spogliatoi. Secondo Diakhaby, un compagno di Cala gli aveva chiesto di rientrare in campo insieme ai compagni qualora quest'ultimo si fosse scusato.

Lo stesso Cala si era difeso in conferenza stampa, affermando che tutte le accuse lanciate nei suoi confronti erano false e che avrebbe lasciato il calcio se qualcuno avesse dimostrato la sua colpevolezze.