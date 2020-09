La lettera di Giuseppe Rossi a Zaniolo: "Forza Nicolò, ti rialzerai"

Pepito Rossi ha dedicato un pensiero allo sfortunato Nicolò Zaniolo: "Ricordati i sogni che avevamo da bambini: ti verrà il coraggio di rialzarti".

Giuseppe Rossi sa bene cosa significhino il dolore, l'impossibilità di scendere in campo, la sensazione di impotenza davanti agli infortuni. Che fanno parte del mestiere di un calciatore, ma andate a spiegarlo a Nicolò Zaniolo, fermato per la seconda volta in pochi mesi dalla rottura del crociato.

Rossi e Zaniolo: talenti frenati dalla sfortuna. Ed è per questo che Pepito, che oggi gioca in con la maglia del , ha voluto scrivere una lettera al collega nelle ore in cui quest'ultimo veniva operato a Innsbruck.

"Caro Nicolò, capisco il dolore e il vuoto che senti durante questo periodo. Capisco le mille domande che ti fai, alle quali però non riesci mai a trovare una risposta. È qui che bisogna sempre ricordarsi quello che noi e la nostra famiglia abbiamo fatto. I sogni che avevamo da bambini. È qui che ti devi ricordare di quando chiudevamo gli occhi e ci immaginavamo negli stadi più belli del mondo. E tutti i sacrifici che ci hanno portato a giocare ai livelli più alti del calcio mondiale". Altre squadre "Ricordando tutto questo, ti verrà subito il coraggio di rialzarti di affrontare ogni ostacolo possibile, perché non c’è niente di più bello che stare in campo. Che provare quelle emozioni. Che fare quello che amiamo più di ogni altra cosa. Forza Nicolò, ti rialzerai".

sono questi i tempi di recupero di Zaniolo. Il quale, dunque, tornerà in campo soltanto nella primavera del prossimo anno. Uno stop forzato a cui Rossi è passato più e più volte nel corso della propria carriera. Ed è per questo che, in un momento del genere, ha voluto far sentire la propria vicinanza al gioiello della Roma.