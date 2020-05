La Lega Serie A sui diritti tv: "Rispetto dei contratti"

L'annuncio della Lega dopo l'ultimo Consiglio: "Rispetto dei contratti sui diritti audiovisivi". E sul calendario: "Ci aggiorneremo venerdì".

Nessun ribaltone sulla trasmissione delle partite di . Lo fa sapere la Lega dopo l'ultimo Consiglio, assicurando come i termini delle intese in essere non muteranno, ma nello stesso tempo ribadendo che le ultime rate per la stagione in corso andranno onorate dai broadcaster.

"Il Consiglio di Lega, riunitosi oggi pomeriggio, ha confermato, per quanto riguarda il rapporto con i licenziatari dei diritti audiovisivi, la linea del rispetto dei contratti, in ottemperanza alle delibere assunte dall'Assemblea dello scorso 13 maggio".

Dai diritti alla ripresa della stagione, in particolare la redazione del calendario con cui smaltire ciò che rimane di questo tormentato 2019/2020, su cui la riunione si è rivelata interlocutoria.