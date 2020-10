La Lega di Serie A: "Elaborate possibili integrazioni al protocollo"

Videoconferenza Lega-medici sociali del club: "Sono state ipotizzate possibili integrazioni al protocollo volte al perfezionamento dello stesso".

Il caso , il caso , l'isolamento, il dibattito sul protocollo da attuare in caso di positività al Covid-19. Temi sempre d'attualità nel calcio, specialmente in un periodo in cui il virus è tornato a circolare con numeri simili a quelli registrati la scorsa primavera.

Per questo nella giornata odierna, come comunicato dalla Lega di , è andata in scena una riunione (virtuale) con i medici dei club del massimo campionato. L'obiettivo: capire la fattibilità di alcune integrazioni al protocollo già esistente.

"Si è svolta oggi - recita il comunicato della Lega - una riunione in collegamento video tra tutti i medici sociali dei club di A, il coordinatore degli stessi Gianni Nanni e il Consigliere indipendente di Lega Serie A Maurizio Cascasco, Presidente della Federazione medico sportiva italiana. L'incontro si è svolto in un clima di grande collaborazione per ribadire le prassi e le procedure di gestione dei casi positivi al covid-19 all'interno dei gruppi squadra. In previsione delle prossime settimane i medici hanno iniziato a elaborare e ipotizzare possibili integrazioni al protocollo volte a un perfezionamento dello stesso".

Nelle prossime settimane, insomma, si potrà assistere a qualche modifica alle regole attualmente esistenti in caso di positività di uno o più componenti di rose o staff tecnici. Il calcio italiano rimane in attesa.