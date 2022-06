La Lazio spinge per Carnesecchi: dall'infortunio alla scelta di Sarri, trattativa con l'Atalanta

L'estremo difensore classe 2000 di proprietà dell'Atalanta è l'obiettivo dei biancocelesti per la porta: si è infortunato alla spalla con l'Under 21.

La Lazio ha scelto il grande obiettivo per la porta in vista in vista della prossima stagione. Maurizio Sarri, allenatore dei biancocelesti, ha designato Marco Carnesecchi come erede di Thomas Strakosha, che a partire da venerdì non sarà più il portiere del club capitolino.

Reduce dall'ottima stagione tra i pali della Cremonese, con la storica promozione in Serie A dei grigiorossi, Carnesecchi è rientrato all'Atalanta, club che detiene il suo cartellino. Da qualche settimana è iniziata la trattativa tra le due società, che non hanno ancora raggiunto un accordo sulla valutazione dell'estremo difensore. Il 22enne spinge per vestire la maglia

"Questo è un problema del direttore sportivo e della società. Vediamo quello che sceglieranno alla fine. Io quello che dovevo dire l’ho già detto" ha sentenziato Sarri ai microfoni di 'Sky Sport' e 'Rai Sport'.

Oltre al muro del club nerazzurro, a complicare i piani dei biancocelesti c'è anche l'infortunio alla spalla sinistra del classe 2000 con la maglia della Nazionale Under 21. Un problema che lo ha costretto a intervenire in artroscopia, come annunciato in una nota dall'Atalanta.

"Il calciatore Marco Carnesecchi, in data odierna, è stato sottoposto ad artroscopia di spalla sinistra per capsuloplastica. L’intervento è perfettamente riuscito ed il calciatore inizierà da subito il percorso riabilitativo".

L'infortunio costringerà Marco Carnesecchi a stare fuori circa 4 mesi, con il rientro previsto nel mese di ottobre, ovvero con la stagione 2022/2023 già nel vivo tra campionato e coppe europee.

L'intenzione della Lazio è quella di affiancare un portiere esperto a Carnesecchi, per risolvere la situazione legata all'assenza per infortunio nei primi mesi.