La Lazio ritrova Immobile: titolare dopo quasi due mesi

Il capitano biancoceleste titolare per la prima volta dopo l'infortunio al bicipite femorale: in campo 45 minuti nel successo per 2-1 sul Galatasaray.

La Lazio e Maurizio Sarri riabbracciano Ciro Immobile. L’attaccante dei biancocelesti, che ha rilasciato un'intervista esclusiva a GOAL, è tornato tra i titolari dopo quasi due mesi nel match amichevole contro il Galatasaray, gara che ha aperto la tournée della formazione capitolina in Turchia.

Il numero 17 non partiva dal primo minuto dal match contro l’Udinese del 16 ottobre scorso, gara che il centravanti della Nazionale ha concluso dopo appena 29 minuti a causa della lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro. Poi appena 4 minuti in campo, nel finale della gara di campionato vinta di misura per 1-0 sul Monza.

Una buona notizia per Sarri e per i biancocelesti, che riavranno il loro capitano e centravanti - in campo 45 minuti oggi contro il Galatasaray - alla ripresa del campionato, in occasione della sfida al Via del Mare contro il Lecce in programma il prossimo 4 gennaio.

Nella prima amichevole, la Lazio ha superato in rimonta la formazione turca col risultato di 2-1. In avvio arriva il vantaggio dei padroni di casa con Baris Yilmaz, che approfitta di una disattenzione della retroguardia biancoceleste e batte Provedel. La reazione dei capitolini è immediata: all’11’ cross di Immobile, velo di Luis Alberto e goal di Felipe Anderson.

Dopo la girandola dei cambi all’intervallo, tra cui l’avvicendamento proprio tra Immobile e Zaccagni, in avvio di ripresa la Lazio completa la rimonta. Passano appena 15 secondi dal fischio d’inizio alla conclusione con il destro a giro sul palo lontano di Luis Alberto, che calcia in diagonale dai 16 metri e firma la rete del definitivo 2-1.

Buona la prima per la Lazio, che affronterà sempre in Turchia l'Hatayspor il 16 prima di concludere il ritiro in Turchia e rientrare in Italia.