La Lazio riparte senza portieri: Sarri aspetta rinforzi tra i pali

Nel primo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore, i biancocelesti non hanno ancora i primi due portieri: il tecnico attende notizie dal mercato.

Una vera e propria rivoluzione in atto. Quella in casa Lazio è un'estate e una finestra di mercato di grandi cambiamenti. La rosa biancoceleste sta lentamente cambiando volto con un ricambio generazionale frutto di giovani innesti - come nel caso di Marcos Antonio, Gila e Cancellieri - e addii di calciatori esperti come Lucas Leiva, che dopo anni in biancoceleste ha deciso di lasciare la Capitale e tornare a casa, in Brasile.

La ricostruzione della Lazio non poteva non interessare la porta. Maurizio Sarri non avrà più a disposizione Thomas Strakosha, che ha scelto di non rinnovare il contratto e intraprendere una nuova avventura, e Pepe Reina, che proprio oggi ha comunicato la decisione di risolvere l'accordo che lo lega fino al 30 giugno 2023 al club capitolino e tornare in Liga, ed esattamente al Villarreal.

"È stato un piacere difendere questi colori ed entrare nella storia della Lazio cercando sempre, dentro e fuori il campo, di onorare la maglia - ha scritto lo spagnolo sui social -. Lascio grandi compagni, amici e ringrazio tutti di vero cuore! Grazie mille".

La stagione 2022/2023 della Lazio di Maurizio Sarri è iniziata oggi ad Auronzo di Cadore, sulle Tre Cime di Lavaredo. La nuova annata, però, è partita in modo del tutto anomalo: al momento il tecnico biancoceleste non ha a disposizione il portiere titolare e il suo vice.

In attesa di rinforzi, il club biancoceleste ha iniziato la preparazione con il terzo portiere Adamonis e due estremi difensori della Primavera, Alia e Furlanetto. Sarri attende al più presto i nuovi portieri, con la società che sta lavorando sul mercato per regalare all'allenatore due profili tra i pali.

L'articolo prosegue qui sotto

La prima scelta dei biancocelesti resta Marco Carnesecchi, portiere di proprietà dell'Atalanta e reduce dalla promozione dalla Serie B alla A con la maglia della Cremonese. Dopo diversi contatti nelle scorse settimane, biancocelesti e orobici restano distanti sulla valutazione del cartellino del classe 2000.

La società di Lotito ha virato su altri nomi: al momento trattative in corso con l'Empoli per Guglielmo Vicario e con il Granada per Luis Maximiano. Un testa a testa che si risolverà nelle prossime ore, con i biancocelesti chiamati a puntare su uno dei due e chiudere la trattativa. Per il ruolo di secondo, avanza con decisione la candidatura di Ivan Provedel dello Spezia.

La nuova stagione della Lazio è ufficialmente iniziata con Maurizio Sarri che attende gli eredi di Strakosha e Reina e nuovi 'custodi' della porta biancoceleste.