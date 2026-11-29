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Arrivati alla tredicesima giornata il primo posto della Lazio, ancora imbattuta e con trentacinque punti su trentanove disponibili, non può essere più considerato solo un caso. E se fosse il Leicester italiano?

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Vero, quella giocata dalla Lazio sabato pomeriggio contro il Torino non è stata la sua migliore partita. Anzi all'inizio solo un grande Mandas ha evitato che fossero i granata a passare meritatamente in vantaggio.

Poi però la squadra di Gattuso si è svegliata dal torpore e con due zampate nel giro di pochi minuti ha graffiato gli avversari come solo le grandi sanno fare. Nel secondo tempo poi la Lazio è tornata a soffrire ma alla fine ha portato a casa i tre punti. E mantenuto la vetta solitaria della classifica almeno per un'altra settimana in cui molti si continueranno a chiedere: ma dove può arrivare davvero il volo dell'Aquila?

IL LEICESTER ITALIANO?

Domenica mattina la prima pagina del 'Corriere dello Sport' ha accostato il cammino attuale della Lazio a quello del Leicester di Claudio Ranieri, che nella stagione 2015/16 conquistò clamorosamente la Premier League davanti alle big del calcio inglese.

Una delle più grandi imprese calcistiche degli ultimi anni che fa sognare i tifosi biancocelesti anche se Gattuso, per il momento, continua a predicare calma per frenare gli entusiasmi. Pur senza rinunciare a togliersi qualche sassolino dalle scarpe dopo le pesanti critiche ricevute questa estate quando la sua Lazio venne eliminata dal Mantova in Coppa Italia.

"Non dimentico quello che si diceva a inizio stagione. Tutti sostenevano che questa squadra non fosse all’altezza della situazione e che io fossi un incapace come allenatore. E che appunto la salvezza fosse l’unico obiettivo possibile. E invece siamo lì.

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Abbiamo lavorato sodo e creato una mentalità che ci ha portato a fare quello che stiamo facendo. Ma questo non significa che non dobbiamo restare umili. Pensiamo a una partita per volta e non guardiamo la classifica" ha detto l'allenatore biancoceleste.

Una linea prudente sposata anche dal gruppo con Davide Frattesi in testa: "Ho appena postato il 'cane salvezza', lo devo fare subito sennò mi scrivono tutti. Non pensavamo di stare già -5 a novembre. Va oltre le più rosee aspettative, soprattutto pensando alla partita con il Mantova. Ci siamo ripresi e le vittorie aiutano a lavorare bene, danno entusiasmo. Non ci vogliamo fermare".

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Il tutto a due settimane dal derby ma prima, come ricorda Frattesi, c'è da battere l'Atalanta dell'ex Maurizio Sarri per il quale i tifosi della Lazio hanno deciso di tornare all'Olimpico: "Non iniziamo, per favore: ne manca ancora una. Potete immaginare come sia qua. Ce n'è una prima: per cancellare il -5 al derby bisogna vincere la prossima. Non si scappa".

UN CAMMINO DA SCUDETTO

Se le dichiarazioni dei protagonisti provano a gettare acqua sul fuoco dell'entusiasmo, per la piazza è difficile non sognare la parola Scudetto. Un obiettivo che avrebbe del clamoroso considerate le condizioni di partenza ma che, numeri alla mano, oggi non è più da considerarsi impossibile. Anzi.

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La Lazio di Gattuso è infatti ancora imbattuta in questo campionato e ha conquistato trentacinque punti su trentanove nelle prime tredici giornate, cosa che era riuscita solo altre sei volte in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria. E in cinque di queste occasioni la squadra in questione ha poi chiuso al primo posto.

L'unica volta che trentacinque punti dopo tredici giornate non sono bastati per vincere lo Scudetto è stato nella stagione 2017/18, quando il Napoli di Maurizio Sarri arrivò secondo alle spalle della Juventus di Allegri. Mentre i bianconeri sono arrivati primi quattro volte su quattro (nel 2006 il titolo fu revocato per Calciopoli).

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L'ultimo precedente invece riguarda ancora il Napoli, ma quello di Luciano Spalletti, che nel 2022/23 aveva gli stessi punti della Lazio dopo tredici giornate e alla fine del campionato festeggiò il terzo Scudetto della sua storia.