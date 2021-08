La Lazio perde Adekanye: lesione al menisco per l'attaccante nigeriano

Si ferma l'attaccante classe 1999 che ora rischia di finire sotto i ferri. Un'eventuale operazione potrebbe bloccare il suo trasferimento in estate.

Problema in casa in Lazio. Bobby Adekanye si è infortunato. Il calciatore nigeriano classe 1999 si è procurato una lesione al menisco che pone inevitabilmente al bivio la società biancoceleste: intervenire chirurgicamente o affidarsi ad una terapia conservativa?

Nel caso in cui si scegliesse la prima opzione, l'attaccante biancoceleste sarebbe costretto a rimanere ai box per un paio di mesi rientrando quindi ad ottobre inoltrato.

Un'eventualità che scombinerebbe i piani di mercato della Lazio quantomeno sul fronte uscite.

La Lazio, infatti, stava vagliando la possibilità di cedere il giocatore in prestito per consentirgli di accumulare esperienza e minutaggio in qualche squadra disposta a dargli spazio.

Il fresco infortunio, però, complica la tabella di marcia tracciata per l'ex Den-Haag. Nei prossimi giorni lo staff medico biancoceleste valuterà la soluzione migliore in ottica recupero.