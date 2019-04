La Lazio non ci sta: "Speculazioni contro di noi, media condizionati anche dalla Roma"

Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione, difende la Lazio dalle accuse di favori arbitrali: "Siamo stati danneggiati in molti episodi".

La lotta per conquistare un posto nella prossima si annuncia molto agguerrita e adesso anche la alza la voce dopo le polemiche delle ultime ore sugli arbitri.

A prendere la parola in difesa della società biancoceleste è Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione, intervenuto su 'Lazio Style Channel'.

"Dire che il rigore di ieri non c’era è una speculazione totalmente sbagliata, dobbiamo mettere in conto che c’è un determinato atteggiamento da parte dei media più forti, quelli settentrionali, che hanno tutto l’interesse a mettere in cattiva luce la Lazio per favorire le altre squadre. I media stanno dicendo e scrivendo cose non vere, come che ieri la Lazio sia stata favorita".

Diaconale anzi sottolinea come in realtà a suo avviso i biancocelesti abbiano subito parecchi torti arbitrali.

"Il VAR ci ha penalizzato in maniera determinante, in questa stagione abbiamo assistito anche a delle situazioni bizzarre. Basti pensare al rigore che ci è stato assegnato a sfavore in occasione della gara con la : un penalty che entrerà negli annali del campionato italiano. Addirittura il difensore aveva ammesso di non aver subito fallo, ma l’intervento è stato comunque sanzionato".

Il dirigente della Lazio infine spiega il disegno contro i biancocelesti che si celerebbe dietro questa strategia mediatica.

"Vogliono rendere difficile il cammino della Lazio nelle prossime settimane, soprattutto nelle due sfide contro il in campionato ed in Coppa . Questo atteggiamento mediatico crea una sorta di psicosi, si rischia di falsare il campionato. I media devono essere indipendenti ed autonomi, non partigian. Il rigore di ieri andava assegnato assolutamente, non a causa della soggettività dell’arbitro, ma perché lo impongono le regole.Purtroppo abbiamo una stampa che è condizionata anche dall’altra squadra della Capitale".

Chiaro quindi il riferimento alla che insieme a Milan, , e si giocherà fino alla fine un posto in Champions League proprio con la Lazio.