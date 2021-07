La Lazio ha chiuso per Luka Romero: visite in settimana per il 16enne del Mallorca

I biancocelesti hanno chiusa la trattativa che porterà in biancoceleste il talento di sedici anni di proprietà del Mallorca. Sabato andrà in ritiro.

Maurizio Sarri è vicino al primo rinforzo per la sua Lazio. La società biancoceleste ha chiuso la trattativa per il baby Luka Romero che si appresta a salutare il Mallorca per vestirsi di biancoceleste e sposare il nuovo corso laziale targato dall'ex tecnico di Napoli e Juve.

Secondo quanto riportato da 'Sky' il classe 2004 effettuerà le visite mediche tra giovedì e venerdì, mentre nella giornata di sabato si unirà al gruppo in vista dell'inizio del ritiro che la formazione capitolina svolgerà ad Auronzo di Cadore.

Luka Romero è già entrato nella storia del calcio spagnolo diventando il calciatore più giovane ad esordire in Liga all'età di 15 anni e 219 giorni.

Dopo essersi affacciato sul panorama del professionismo con la maglia del Mallorca, società nella quale è cresciuto, l'attaccante argentino si prepara allo sbarco in Italia, pronto a misurarsi a soli sedici anni con il palcoscenico della massima serie italiana.