La Juventus Women fa nove su nove per la seconda volta: non perde punti da oltre due anni

Una squadra inarrestabile. La Juventus Women continua a tenere un ruolino di marcia impressionante. Le bianconere, allenate da Joe Montemurro, hanno ottenuto il nono successo di fila in nove turni di campionato.

Grazie al netto 5-0 sulla Lazio, la Juventus Women ha bissato lo straordinario avvio di campionato della scorsa stagione. Il club piemontese è l'unica squadra ad aver conquistato nove vittorie in altrettanti turni all'inizio della nuova stagione per due anni di fila in Serie A.

9 - La @JuventusFCWomen è la prima squadra capace di vincere tutte le prime nove gare di Serie A Femminile per due stagioni consecutive da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05). Prova.#SerieAFemminile #JuventusLazio — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) November 13, 2021

Nella scorsa annata, le bianconere non hanno lasciato per strada nemmeno un punto con 22 vittorie in 22 giornate di campionato di Serie A femminile.

Per trovare un passo falso della Juventus Women bisogna andare indietro di oltre due anni: l'ultimo pari è lo 0-0 del 13 ottobre 2019, mentre le bianconere non perdono dal 27 marzo 2019, quando fu il Sassuolo a imporsi col risultati di 2-1.