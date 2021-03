La Juventus vuole ripartire, Alex Sandro ci crede: "L'obiettivo è lo Scudetto"

Archiviare la delusione post Champions e ripartire forte in campionato, dove attualmente la Juventus occupa il terzo posto a -10 dall'Inter capolista seppure con una partita da recuperare.

Alex Sandro, intervistato da 'Sky Sport', torna sull'eliminazione per mano del Porto spiegando cosa non ha funzionato.

"Al fischio finale eravamo delusi per la sconfitta con il Porto. Io credo che l'errore principale è stato l’approccio, i primi minuti della partita, sia all’andata che al ritorno. In quei momenti dobbiamo migliorare. Capire che ogni pallone è importante, può cambiare la partita e la stagione".

Quindi il terzino brasiliano racconta l'umore di Cristiano Ronaldo in questi giorni e lancia la sfida all'Inter per lo Scudetto.

"Cristiano come tutti noi era triste dopo la partita perchè voleva passare il turno, andare avanti pià possibile in Champions League. Ma già dal giorno dopo era in campo concentrato sulla prossima partita. Pensando ancora ai trofei che ci sono da vincere come il Campionato e la Coppa Italia. Era così già dall'inizio, non è che abbiamo fatto un patto adesso: abbiamo sempre voluto conquistare il campionato. Non è cambiata la nostra mentalità. Ci sono ancora tante partite di Serie A e la finale di Coppa Italia e il nostro obiettivo è vincerle tutte".