La Juventus vuole Missori: sondaggio dei bianconeri

Il giovane talento proveniente dal vivaio giallorosso piace ai bianconeri. Primi sondaggi per valutare la fattibilità dell'affare.

Giovani e forti. Questo l'identikit dei futuri innesti della Juventus rinnovata dopo il terremoto societario di inizio 2023 e una stagione tutt'altro che semplice.

In quest'ottica i bianconeri stanno valutando diversi profili di ragazzi che popolano le Primavere di Serie A e che magari hanno già avuto qualche assaggio di calcio professionistico.

Uno di questi è Filippo Missori, classe 2004 di proprietà della Roma e prodotto del vivaio giallorosso.

Calciatore che piace molto a José Mourinho, l'esterno ha esordito tra i professionisti nella stagione 2021/2022 in Conference League.

Nel corso dell'annata appena conclusa lo ha visto invece affacciarsi per la prima volta anche in Serie A. Non solo è entrato nei minuti finali della sfida dell'Olimpico contro l'Inter, ma ha anche giocato titolare nella trasferta di Bologna.

La Juventus ha iniziato dei sondaggi esplorativi con l'entourage del calciatore per capire la sua disponibilità ad un eventuale trasferimento e le richieste che arriverebbero da Trigoria per lasciarlo partire.