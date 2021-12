La Juventus ufficializza l'aumento di capitale: "Venduti i diritti non esercitati"

La Juventus ha portato a termine l'aumento di capitale da 400 milioni lanciato nelle scorse settimane. Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul sito, il club bianconero ha annunciato che l'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati si è conclusa in anticipo.

"Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) rende noto che nel corso della prima seduta dell’offerta su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l’“Offerta in Borsa”), tenutasi in data odierna, risultano venduti tutti i 109.700.640 diritti di opzione non esercitati nel periodo di offerta (i “Diritti Inoptati” o “Diritti”), che attribuiscono il diritto alla sottoscrizione di 98.730.576 azioni ordinarie di nuova emissione Juventus (le “Azioni”), corrispondenti a circa l’8,25% del totale delle Azioni di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea degli azionisti della Società, in sede straordinaria, in data 29 ottobre 2021".

I diritti in questione, chiamati inoptati, sono quelli per cui non sono stati esercititati i diritti d'opzione. Azioni o queste emesse dalla società in caso di aumento del capitale sociale - come quello da 400 milioni della Juventus - su cui i vecchi azionisti hanno la priorità, ma che una volta scaduto il termine d'opzione possono essere venduti a nuovi investitori.

Il comunicato, pubblicato questa mattina dalla Juventus, fa seguito alla nota stampa diffusa giovedì 16 dicembre, in cui si annunciava la scadenza del periodo di opzione e l'offerta in Borsa dei restanti a partire proprio da oggi, 20 dicembre 2021.