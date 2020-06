La Juventus torna allo Stadium tre mesi dopo: ci sarà una partitella in famiglia

Dopo quel famoso Juventus-Inter, per tre mesi lo Stadium è rimasto chiuso; venerdì sera però ospiterà una partitella, prova generale della Coppa.

La si appresta a tornare a giocare nel suo stadio, dopo tre mesi dall'ultima volta (Juventus- dell'8 marzo). Stavolta però lo farà in famiglia per una classica partitella di allenamento, con la squadra di Maurizio Sarri divisa in due.

Ci sarà spazio però anche per alcuni giocatori della formazione Under 23, visto che ad esempio non ci sarà Gonzalo Higuain, fermato oggi da un problema muscolare.

Sarà una vera e propria prova generale della Coppa e della , per tornare a giocare di sera (visto che molte partite della Juventus saranno disputate alle 21.45) e per tornare ad assaporare l'erba dello Stadium.

Altre squadre

Maurizio Sarri probabilmente dividerà i due tempi in 30 minuti e farà giocare le squadre a campo ridotto, per non forzare troppo la mano in questa fase delicata di preprazione.