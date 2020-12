La Juventus torna al lavoro: assenti solo Rabiot e Cristiano Ronaldo

La Juventus è tornata ad allenarsi oggi ma solo individualmente in attesa dell'esito dei tamponi. Ronaldo rientra domani, permesso per Rabiot.

Dopo qualche giorno di riposo, è già tempo di tornare in campo per la che oggi ha ripreso la preparazione in vista di un gennaio infuocato tra campionato, Coppa e .

I bianconeri, che si sono sottoposti ai tamponi, hanno svolto sedute individuali e torneranno ad allenarsi in gruppo solo da mercoledì dopo aver ricevuto l'esito degli esami anti-Covid.

Le buone notizie per Pirlo arrivano dall'infermeria dove sono completamente recuperati Demiral, Chiellini e de Ligt, quest'ultimo uscito nel finale di Juventus- a causa di un affaticamento muscolare. Tutto ok anche per Arthur dopo la forte contusione subita contro l' .

Alla ripresa quindi il tecnico potrà per la prima volta contare sulla rosa al completo, eccezion fatta per lo squalificato Cuadrado che salterà la gara contro l' del 3 gennaio.

Gli unici assenti oggi alla Continassa invece erano Cristiano Ronaldo, in volo tra Dubai e Montecarlo dove stasera riceverà il Golden Foot 2020, e Adrien Rabiot al quale è stato concesso un giorno di permesso.