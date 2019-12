La Juventus sorride: Douglas Costa, De Ligt e Bentancur recuperati

Per la sfida contro l'Udinese, la Juventus avrà a disposizione anche loro: per Ramsey continua il lavoro differenziato.

Si sta pian piano svuotando l'infermeria della . Per il prossimo match di campionato contro l' , infatti, Sarri potrà contare nuovamente du De Ligt, Douglas Costa e Bentancur, tutti tornati a lavorare con il gruppo in vista del 16esimo turno di .

Recupero lampo per De Ligt, che non era partito alla volta di Leverkusen per un problema muscolare rimediato nell'allenamento della vigilia. Confermato dunque il fastidio di poco conto accusato in settimana e dunque sarà lui al centro della difesa al fianco di Bonucci per la gara interna contro l'Udinese.

Dopo qualche settimana si rivede Douglas Costa, che dovrebbe partire dalla panchina per poi magari entrare a gara in corso. Il brasiliano ha giocato appena sei gare in questa stagione di Serie A, visto l'infortunio muscolare subito a settembre e quello alla coscia a fine novembre.

Con Douglas Costa, Sarri potrebbe proporre il tridente, già sperimentato con buoni risultati in contro il Leverkusen. Massima potenza di fuoco per le prossime sfide di campionato, con la Juventus intenzionata a riprendersi la vetta dopo la sconfitta contro la .

Proprio contro la Lazio era andato k.o anche Bentancur, il cui infortunio sembra decisamente più importante: invece, per fortuna sua, della Juventus e dei suoi tifosi, il centrocampista uruguagio sarà a disposizione di Sarri per la sfida contro l'Udinese di domenica.

Niente da fare invece per Ramsey, che continua nel suo lavoro personalizzato: il centrocampista gallese difficilmente salterà anche l'ultima gara di campionato per il 2019 contro la , così come la Supercoppa contro la Lazio prevista per il prossimo 22 dicembre.