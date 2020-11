La Juventus sorride: Chiellini e Demiral sono tornati in gruppo

Pirlo vede spegnersi l'emergenza difensiva: Chiellini e Demiral hanno lavorato con la squadra. Per entrambi, possibile la convocazione con la Dinamo.

Tempi di recupero rispettati. La ritrova sia Giorgio Chiellini che Merih Demiral. Due elementi in più a disposizione di Andrea Pirlo, che nonostante il deludente pareggio di può sorridere per il progressivo spegnimento dell'emergenza difensiva bianconera.

Questa mattina entrambi i centrali sono tornati a lavorare assieme alla squadra, come confermato dal bollettino quotidiano pubblicato dalla Juventus sul proprio sito ufficiale:

"La sessione odierna è stata suddivisa su tre focus: possessi, tattica ed esercitazioni. Da segnalare il rientro in gruppo di Chiellini e Demiral che hanno svolto l’intera seduta di allenamento con i compagni".

Per entrambi, come si diceva, tempi di recupero rispettati: fine novembre, massimo inizio dicembre. Chiellini torna a disposizione dopo essersi fermato per una lesione muscolare. Un'elongazione all'ileopsoas ha invece fermato Demiral.

Sia il centrale della Nazionale italiana che il turco potrebbero ora essere convocati per la sfida di contro la , in programma mercoledì sera. Da capire se Pirlo deciderà di rischiarli in una gara importante solo per il possibile raggiungimento del primo posto.