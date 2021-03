La Juventus si gode Cuadrado assist man: già 13 in stagione

Il colombiano è ormai diventato indispensabile per la Juventus di Pirlo: cross, corner e dribbling. E quella traversa contro il Porto al 93'...

Non sarà glamour come Cristiano Ronaldo ma quest'anno Juan Guillermo Cuadrado sta forse vivendo la stagione migliore della sua carriera. Il colombiano, infatti, è assolutamente indispensabile per la Juventus di Pirlo che non ci rinuncia praticamente mai.

Contro il Benevento, domenica prossima, Cuadrado non ci sarà causa squalifica. E prima di oggi a fermarlo sono stati solo il Covid, un infortunio muscolare e il cartellino rosso colpevolmente rimediato nell'ultima gara del 2020 contro la Fiorentina.

Cuadrado d'altronde è molto più di un terzino per la Juventus, come dimostrano i 13 passaggi vincenti già serviti ai compagni che ne fanno il miglior assist man in Italia. L'ultimo a Cagliari, quando il suo corner pennellato ha permesso a Cristiano Ronaldo di sbloccare la gara e zittire le critiche post Porto.

Già, il Porto. Anche martedì sera Cuadrado ha seriamente rischiato di essere l'eroe della notte di Champions ma il suo tiro a giro in pieno recupero, che sarebbe valso il 3-1 e probabilmente la qualificazione ai quarti di finale, si è stampato sulla traversa.

Senza dimenticare l'incredibile prestazione offerta dal colombiano in Supercoppa quando, convocato all'ultimo minuto dopo la negatività al Covid, è stato nettamente il migliore in campo regalando anche l'assist per il raddoppio di Morata.

In assenza di un vero regista di ruolo, quest'anno è spesso Cuadrado a impostare l'azione col suo piede sudamericano. Il tutto prima di sgasare sulla fascia destra, involandosi verso la metà campo avversaria.

Dribbling, cross, tiri e ora anche corner vincenti. Il repertorio di Cuadrado è ormai completo, almeno in fase offensiva. E pazienza se qualche disattenzione in marcatura c'è ancora. La Juventus di Pirlo non può fare a meno di lui.