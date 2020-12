La Juventus sbarca su Twitch: il club cerca un presentatore tra i tifosi

Il calcio sposa il mondo dei social e anche la sbarca sulla 'nuova del web': il club bianconero ha aperto il proprio canale ufficiale su Twitch, dove i tifosi potranno affrontare una serie di prove a eliminazione diretta e presentare una puntata.

Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport', Madama ha lanciato un contest in occasione del lancio del nuovo canale sulla piattaforma:

"Inizia il contest più atteso del web! Sei un patito di calcio e ami la più di ogni altra cosa? Quando vedi le partite con gli amici non fai che commentare e dire la tua a ogni azione? Sei convinto di essere un talento inespresso e che se avessi un programma tutto tuo terresti il pubblico incollato davanti allo schermo? Bene è arrivato il momento di dimostrarlo! Sì, perché la Juventus ha lanciato il suo canale Twitch e per farlo ha deciso di regalarti un’opportunità straordinaria, una di quelle che capitano una volta nella vita".

Il vincitore bianconero avrà dunque l'opportunità di presentare un'intera puntata del nuovo format presentato dallo stesso club:

"Per lo sbarco bianconero sulla nuova piattaforma nasce infatti ‘Pitch for Twitch’: un contest rivolto ai tifosi, che si cimenteranno in una serie di prove a eliminazione diretta, dai quiz ai commenti delle partite, fino a un vero e proprio dibattito e il vincitore avrà la straordinaria opportunità di presentare da assoluto protagonista una puntata di un nuovo format sul canale Twitch della Juventus. Un’ opportunità ambitissima e, chissà, magari il punto di partenza di una nuova folgorante carriera".