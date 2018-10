La Juventus saluta Marotta: le strade si separano ufficialmente

Si conclude dopo otto anni e innumerevoli successi l'avventura di Marotta come dirigente della Juventus. Saluti anche per Mazza.

Sette Scudetti, due finali di Champions League, innumerevoli Coppa Italia e Supercoppa Italiana, si chiude l'avventura di Beppe Marotta come dirigente della Juventus. Direttore generale, amministratore delegato, noto volto della rinascita bianconera. Ora i saluti da parte della società di Agnelli.

"Si conclude un indimenticabile viaggio lungo 8 anni, durante il quale la Juventus è tornata ai vertici del calcio italiano ed europeo" l'inizio del comunicato da parte dei bianconeri, con cui viene di fatto salutato Marotta.

"Era il 1 giugno 2010, quando Giuseppe Marotta veniva nominato Direttore Generale della Juventus: poche settimane dopo sarebbe entrato nel Cda della Juventus, e nominato amministratore delegato del Club. Iniziava così un' epoca indimenticabile, che ha visto la rosa bianconera arricchirsi, anno dopo anno, con alcuni fra i più grandi campioni del panorama mondiale.

Un viaggio durante il quale la Juventus non è solo tornata a vincere, sette Scudetti consecutivi, quattro Coppe Italia una dietro l’altra, tre Supercoppe Italiane, ma ha ritrovato una caratura internazionale, testimoniata dalle due Finali di Champions League raggiunte nel giro di tre anni. che la pone ormai ai vertici del calcio europeo.



I successi sportivi sono solo l'aspetto più esaltante dell'evoluzione vissuta dalla società: l'inaugurazione dell'Allianz Stadium nel 2011, la nuova identità varato lo scorso anno, la nascita delle Juventus Women, anch'esse subito vincenti, dell'Under 23 sono solo alcuni dei passi compiuti per regalare al club una dimensione sempre più globale. E in ognuno di questi Marotta ha lasciato un'impronta indelebile. Così come indelebili saranno gli insegnamenti appresi da chiunque abbia lavorato al suo fianco".

"Sono stati otto anni molto belli, coronati da successi e la Juventus rimarrà sempre nel mio cuore», ha dichiarato proprio poche settimane fa: allo stesso modo, il suo nome rimarrà per sempre nella storia del Club. Grazie di tutto, Direttore".

In conferenza stampa Marotta è stato inoltre ringraziato da Nedved ("Non solo per quello che ha fatto per la Juventus, ma anche per noi dirigenti"), e Paratici ("Per me è stato umanamente e professionalmente importantissimo. Se faccio il dirigente, lo devo a lui. Mi ha insegnato tutto").

La Juventus ha inoltre salutato un altro storico componente bianconero degli ultimi anni, ovvero Aldo Mazzia: "Dopo 12 anni si conclude il rapporto fra il Club e il suo Chief Executive Officier e Chief Financial Officier". Nuovo corso allo Stadium.