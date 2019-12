La Juventus saluta Mandzukic: "Grazie per questi anni fantastici"

Un'avventura lunga quattro anni condita da tanti successi e da tante gioie: per Mario Mandzukic è ora di cambiare aria e nel suo futuro c'è il . Dopo l'annuncio dell' Al Duhail anche la ha voluto salutare l'attaccante croato tramite un lungo comunicato.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Queste le parole del club bianconero, che ripercorre le prestazioni del giocatore:

"Quattro stagioni vissute da protagonista, con tanti gol bellissimi e decisivi. Mario Mandzukic, che saluta la Juventus per continuare la sua avventura in Qatar, all'Al-Duhail, è stato un giocatore importantissimo nel suo quadriennio bianconero, contribuendo non poco alla costruzione dei numerosi successi bianconeri. L’attaccante croato lascia la Juventus dopo aver messo in bacheca 9 trofei: 4 Scudetti, 3 Coppe e 2 Supercoppe Italiane. E in ogni singola coppa alzata al cielo c’è stato il suo marchio, mettendo dentro un pallone oppure sgomitando nelle diverse avversarie per liberare spazi per i compagni".

Dall'esordio con la maglia della Vecchia Signora fino all'ultima stagione, la Juventus sottolinea tutte le cifre:

"Alla prima partita ufficiale, fa subito gol: dall’altra parte del mondo, a Shanghai, apre le marcature nel match contro la in . E alza subito una coppa, la prima di una lunga serie. La stagione d’esordio è quella dove segna di più: 13 reti in 36 gare ufficiali, mentre quella successiva (2016-2017) è quella dove gioca più partite, disputando 50 presenze totali (con 11 centri). Nelle ultime due mette a segno 20 gol, equamente distribuiti tra l’annata 2017-2018 e 2018-2019 (in questa, 7 dei 9 gol segnati in li ha firmati in casa), rispettivamente in 43 e 33 match".

"Mario Mandzukic è il giocatore croato che ha segnato più reti in Serie A con la maglia della Juventus (31). Ma, soprattutto: 16 dei suoi 31 gol in Serie A sono stati realizzati sul risultato di 0-0. Questo dato, da solo, fa capire quanto sia stato importante Grazie per questi fantastici anni, Marione. E in bocca al lupo".