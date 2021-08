La Juventus saluta Cristiano Ronaldo: ufficiale il ritorno al Manchester United

La Juventus annuncia il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United: il portoghese saluta dopo 3 stagioni per 15 milioni più 8 di bonus.

Si conclude dopo tre stagioni l'avventura di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus. Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito, il club bianconero ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del fuoriclasse portoghese al Manchester United.

"Il 10 luglio 2018 due icone del calcio europeo e mondiale incrociavano le proprie strade. Il 10 luglio 2018 Cristiano Ronaldo diventava un giocatore della Juventus, dando vita a un legame splendido. Oggi quel capitolo si chiude. Oggi le strade di CR7 e della Juventus si separano".

La Juventus ha reso note le cifre dell'operazione che ha portato al ritorno di Cristiano Ronaldo a Old Trafford, a undici anni di distanza dal suo addio dopo sei anni con la maglia dei 'Red Devils'.

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Manchester United FC Ltd per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dos

Santos Aveiro Cristiano Ronaldo a fronte di un corrispettivo di € 15,0 milioni, pagabile in cinque esercizi, che potrà essere incrementato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva del calciatore, per un importo non superiore a € 8,0 milioni, al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi".

133 presenze, 101 gol e 5 trofei. È questo lo 'score' di Cristiano Ronaldo con la maglia bianconera. Il portoghese è stato il primo giocatore nella storia della Juventus a realizzare almeno 100 gol in tutte le competizioni nelle sue prime tre stagioni in bianconero e dal suo arrivo in Serie A è il giocatore che ha segnato più gol: 81, almeno 10 più di qualsiasi altro.

L'avventura di Cristiano Ronaldo alla Juventus è giunta al termine. Il portoghese saluta i bianconeri e torna a Manchester per vestire la maglia dei 'Diavoli Rossi', lì dove è diventato 'grande'.