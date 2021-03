La Juventus ritrova Dybala: la "Joya" mette nel mirino il derby

L'argentino, assente dal 10 gennaio, è pronto per riprendersi la Juventus. Un'arma in più a disposizione di Andrea Pirlo in vista del Torino.

Il conto alla rovescia è ufficialmente partito. La Juventus si prepara a riabbracciare il suo numero 10: Paulo Dybala . L'argentino, infortunatosi il 10 gennaio nel match casalingo contro il Sassuolo , sembra aver smaltito definitivamente il problema al ginocchio che ha dilatato il suo stop forzato da poche settimane a ben due mesi vissuti da spettatore non pagante.

Una defezione pesante in casa bianconera che ha ridotto all'osso un reparto sorretto a fatica dai soli Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, chiamati agli straordinari in questo primo segmento di 2021 che ha portato il portoghese e lo spagnolo con la spia della riserva accesa nel momento più importante: leggasi cocente eliminazione dagli ottavi di Champions per mano del Porto .

Sono mancate le alternative, è mancata la classe e la qualità della Joya che, ora come non mai, può pesare tantissimo in ottica di un finale di stagione molto delicato per i piemontesi, chiamati ad un'inversione di rotta per centrare quella zona Champions vitale per il futuro del club presieduto da Andrea Agnelli, senza dimenticare l'obiettivo Coppa Italia da contendere all'Atalanta il 19 maggio.

Farlo con un Dybala in più nel motore è sicuramente una notizia che allevia il tribolato presente di Andrea Pirlo. Il legamento collaterale del ginocchio sinistro non dà più fastidio e ora l'albiceleste può davvero puntare al rientro a pieno regime, dopo gli allenamenti in gruppo disputati alla Continassa negli ultimi giorni.

La data cerchiata di rosso sul calendario è quella del 2 aprile. E' il giorno del derby contro il Torino: un match cruciale per le sorti di classifica della Vecchia Signora. Dybala vuole esserci e progetta un finale di stagione da protagonista.