La Juventus ritrova Chiellini: possibile convocazione tra Dinamio Kiev e Torino

Procede bene il recupero dall'infortunio di Giorgio Chiellini, che potrebbe essere convocato tra la sfida contro la Dinamo Kiev e con il Torino.

Il pareggio contro il frena ancora la corsa della in campionato, ma dall'infermeria arrivano buone notizie per Andrea Pirlo: procede bene il recupero di Giorgio Chiellini, che potrebbe addirittura essere convocato per la sfida di contro la .

Il centrale bianconero ha ormai smaltito il problema muscolare e deve ritrovare la giusta condizione in vista di un mese ricco di impegni. Il capitano della Vecchia Signora potrebbe tornare a disposizione tra la sfida europea e quella di campionato contro il .

La prima convocazione dopo il ko potrebbe in una delle due partite in programma: un fondamentale recupero per la squadra bianconera, che in questa prima parte di stagione ha dovuto affrontare fin qui una grande emergenza nel reparto difensivo.