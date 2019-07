La Juventus risponde presente alla richiesta del Notts County: maglie in arrivo

La Juventus fornirà al Notts County, squadra inglese in difficoltà economiche, delle maglie per affrontare la prossima stagione.

La non è rimasta inerme una volta ricevuta la richiesta del Notts County, squadra inglese in difficoltà economica e senza completini per la stagione che sta per arrivare.

Il presidente Agnelli ha infatti richiesto all'Adidas, sponsor bianconero, di fornire al club inglese delle divise da poter utilizzare in maniera tale da ricambiare il favore di ben 116 anni fa.

In un primo momento la situazione era bloccata a causa della Puma, alla quale il Notts avrebbe dovuto pagare una penale visto che c'era pendente un contratto.

Sucessivamente, come riportato da Tuttosport, il cambio di proprietà all'interno del club e l'autorizzazione da parte della Puma stessa hanno sbloccato la situazione. Il Notts County avrà così a disposizione delle maglie per continuare a scendere in campo.