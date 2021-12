La Juventus recupera De Sciglio: allenamento in gruppo

Mattia De Sciglio, fuori da fine ottobre, è tornato in gruppo alla vigilia di Juventus-Malmoe di Champions League. Ancora out McKennie e Ramsey.

Con molta probabilità, il terzino rientrerà nella lista dei convocati di Massimiliano Allegri in vista dell'ultimo impegno nel girone di Champions.

De Sciglio è out dalla partita contro il Sassuolo dello scorso 27 ottobre per via di un infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra.

L'unica presenza in Champions League del terzino risale alla sfida contro lo Zenit vinta dai bianconeri per 1-0.