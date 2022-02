La Juventus recupera Bonucci e Pellegrini per il Villarreal: sono tornati in gruppo

L'emergenza difensiva, a poco più di 24 ore dalla gara contro il Villarreal valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, si è leggermente attenuata: la Juventus ritrova in un colpo solo sia Leonardo Bonucci che Luca Pellegrini, assenti venerdì nel derby. Entrambi sono tornati ad allenarsi in gruppo e, dunque, saranno abili e arruolabili per la trasferta in Spagna.

#Bonucci e Pellegrini in gruppo // Bonucci and Pellegrini are working with the group ⚪️⚫️



Bonucci dovrebbe partire dall'inizio assieme a De Ligt, consentendo dunque ad Allegri di utilizzare due centrali di ruolo. Si allontana così l'ipotesi di vedere l'adattato Danilo in coppia con l'olandese: per l'ex Manchester City si profila il 'ritorno' nella zona che più gli si addice, ossia la fascia destra.

Pellegrini, invece, si giocherà il posto a sinistra con De Sciglio e Alex Sandro, con i primi due (in particolare l'ex Milan) comunque favoriti per giocare dal primo minuto.

Un altro dubbio di formazione è relativo a chi sostituirà l'infortunato Dybala nel tridente d'attacco: assieme a Vlahovic e Morata dovrebbe esserci Cuadrado, in leggero vantaggio sullo scalpitante McKennie.