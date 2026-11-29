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Un altro crollo, un'altra notte da dimenticare. L'espulsione di Kolo Muani dopo appena 5 minuti ha segnato uno spartiacque immediato della partita di Como. Ma è un alibi solo parziale di un avvio di stagione che sta vedendo la Juventus arrancare lontana dalle prime posizioni della classifica.

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La squadra di Luciano Spalletti, mentre la giornata numero 13 di campionato sta andando verso la conclusione con gli ultimi posticipi del lunedì, è di nuovo settima. Sabato il sorprendente Frosinone l'ha risuperata, portandosi in sesta posizione: oggi in Europa andrebbero i ciociari neopromossi.

Il problema è un altro: la distanza sempre più ampia dalle prime. E dalla zona Champions League. Che da stasera è più lontana, e che tra 24 ore potrebbe essere più lontana ancora.

POSSIBILE -9 DAL QUARTO POSTO

Era uno scontro diretto, quello di Como. La Juventus lo ha perso malamente, i lariani lo hanno vinto in maniera netta e brillante. E ora si sono portati momentaneamente al quarto posto, in attesa dell'impegno del Milan a Cagliari nel posticipo finale di lunedì sera.

Il Como è quarto con 29 punti. La Juventus è settima e di punti ne ha 21. Dunque, 8 in meno rispetto all'ultima posizione utile per entrare in Champions League.

Attenzione, però: in caso di successo del Milan alla Unipol Domus, le lunghezze di distacco dalla quarta posizione diventerebbero addirittura 9. Dunque, 3 partite piene. Questo perché la formazione di Amorim si isserebbe a quota 30, controsorpassando proprio il Como e rientrando in zona Champions.

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Se la speranza della Juventus era quella di accorciare ad appena un paio di punti le distanze sui lariani, l'esito del posticipo ha detto tutt'altro. Soprattutto a causa della clamorosa follia di Kolo Muani e di quell'espulsione tanto sciocca quanto rapida.

FALSA PARTENZA

Negli ultimi 30 anni, a livello di punti solamente una volta la Juventus era partita peggio: nel 1998/1999, la stagione che segnò la conclusione del ciclo di Marcello Lippi.

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Dopo 13 giornate di quel campionato, i bianconeri avevano racimolato appena 18 punti: 3 in meno rispetto a quelli odierni. Una situazione che non sarebbe migliorata nelle settimane successive, tanto da portare all'addio di Lippi all'inizio del girone di ritorno e all'arrivo al suo posto di Carlo Ancelotti.

Da quel momento in poi, solamente per due volte la Juventus ha iniziato con così pochi punti in campionato: nel 2015/16, la famosa stagione dell'avvio choc e della strepitosa rimonta verso lo Scudetto, e nel 2022/23, sempre con Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. 21, anche in quei due casi, erano i punti conquistati dopo 13 giornate.

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BREMER: "STAGIONE ANCORA LUNGA"

Chi non ha intenzione di darsi per vinto è Gleison Bremer. Il centrale brasiliano si è presentato davanti alle telecamere di DAZN dopo la partita, non ha lanciato stoccate come nel post Juve-Lazio ma, al contrario, ha provato a tenere alto il morale della squadra.

"La stagione è ancora lunga, tutto può succedere - ha detto Bremer - il campionato è ancora lungo. Bisogna lavorare bene, le prossime partite sono importanti e da ora in poi diventa più difficile perché non si può più sbagliare. Dobbiamo restare uniti".

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Non potrà più sbagliare, la Juventus, a partire dalla prossima sfida: il 6 dicembre all'Allianz Stadium arriva l'Udinese, che ha appena battuto la Fiorentina in un altro scontro diretto, stavolta per la salvezza. Ma intanto la stagione, checché ne dica Bremer, rischia di essere compromessa dopo 13 giornate.