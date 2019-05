La Juventus può riabbracciare Pirlo: i bianconeri pensano a lui come allenatore dell'under-23

Dopo aver scritto la storia da giocatore, Andrea Pirlo può tornare alla Juventus da allenatore: potrebbe partire dall'under-23, in Serie C.

Quattro scudetti vinti da giocatore, una finale di disputata, una Coppa e una Supercoppa. Andrea Pirlo alla ha lasciato il segno in campo. Ora, dopo quattro anni dall'addio, può tornare in bianconero come allenatore.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto riporta 'Tuttosport', la Juventus starebbe pensando di affidare all'ex centrocampista la panchina della squadra under-23. Per il bresciano, ex tra le altre di e New York FC, può essere la prima esperienza da allenatore.

L'articolo prosegue qui sotto

Dal ritiro, avvenuto ufficialmente a fine 2017 dopo due anni in , Pirlo ha infatti svolto il ruolo di opinionista in televisione e iniziato i corsi UEFA Pro da allenatore. Per permettergli di frequentare quest'ultimo è stata proprio la Juventus a tesserarlo.

La sua seconda vita calcistica potrebbe dunque iniziare dal bianconero, dove era finita quella europea da giocatore. La panchina dell'under-23 dovrebbe liberarsi: Mauro Zironelli non sembra più essere nell'ordine delle idee della dirigenza bianconera e il suo contratto va in scadenza.

Sulla scia di quanto realizzato dal con Pep Guardiola e dal con Zinédine Zidane, anche la Juventus potrebbe provare a costruirsi in casa il proprio allenatore. Partendo dalla Serie C, con l'obiettivo promozione. Per arrivare poi, chissà, fino alla panchina della prima squadra. Ma tempo al tempo.