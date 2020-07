La Juventus 'ospita' la Roma a Vinovo: i giallorossi si alleneranno lì

La Roma giocherà le ultime due giornate del campionato a Torino, prima con i granata e poi con la Juventus. Si allenerà a Vinovo per non tornare.

Doppio impegno a per la in questo finale di stagione. I giallorossi giocheranno domani contro i granata e nell'ultima giornata contro la . Troppo dispendioso tornare nella Capitale tra una partita e l'altra.

Per questo la Roma ha chiesto e ottenuto un favore dalla Juventus. I giallorossi potranno allenarsi a Vinovo nelle giornate di giovedì e venerdì, proprio per preparare la partita contro i bianconeri. Una cosa che non si vede cero tutti i giorni...

Ricordiamo che a Vinovo la Juventus non si allena più da ormai due anni, da quando si è trasferita alla Continassa. A Vinovo invece si allena la Juventus Under 23, ovvero la squadra B bianconera che milita in Serie C.

Altre squadre

Un favore sicuramente aiutato anche dalla posizione della Juventus, che ormai ha vinto lo Scudetto e non ha più molto da chiedere alla .