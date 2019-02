La Juventus non brilla, Allegri ammette: "Tanti giocatori con problemi fisici"

Anche a Bologna la Juventus non ha certo brillato, Allegri però spiega: "Tanti giocatori con problemi fisici, per l'Atletico saremo pronti".

La vittoria di Bologna permette alla Juventus di mantenere 13 punti sul Napoli prima dello scontro diretto di domenica prossima, ma la prestazione offerta dai bianconeri al 'Dall'Ara' non può che preoccupare in vista del ritorno contro l'Atletico Madrid.

La Juventus infatti è sembrata ancora lontana dalla migliore condizione e troppo imprecisa a livello tecnico, tutti difetti che erano peraltro già emersi sia al 'Wanda Metropolitano' che nelle settimane precedenti.

Allegri però, intervistato da 'Sky Sport' dopo la partita di Bologna, non sembra preoccupato e chiarisce i motivi dell'appannamento bianconero.

"Prepazione? Non è andato male nulla. Pjanic non è stato bene in settimana. Oggi (ieri) gli ho chiesto se respirava, altrimenti non sarebbe neanche entrato. Bonucci deve ritrovare la condizione, è stato fermo 15 giorni, stesso discorso per Chiellini. Arriveremo al 12 marzo nelle migliori condizioni".

In realtà però anche tanti altri: da Alex Sandro a Cristiano Ronaldo passando per Mandzukic, al momento sembrano lontanissimi dal top.

Il tecnico della Juventus allora ribadisce il concetto e si augura di ritrovare una pedina molto importante.

"C'erano giocatori con problemi fisici , speriamo anche di recuperare Douglas Costa che è l'unico che possiamo recuperare. Bisogna mettere un po' d'acqua nella bottiglia e continuare così, lo dico sempre ai ragazzi".

La sensazione insomma è che il big-match di Napoli, più che in chiave Scudetto, servirà alla Juventus per fare le prove generali in vista della trasferta di Madrid. L'esame Champions d'altronde sarà senza appello: dentro o fuori, impresa o fallimento. Il 12 marzo sapremo.