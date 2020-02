La Juventus, Ibrahimovic e la clausola da 75 milioni, 10 cose da sapere su Haaland

Una famiglia di atleti, il debutto da ala sinistra, la dieta per seguire il modello Ronaldo e l'esultanza 'ispirata' a Salah: 10 curiosità su Haaland.

1. POTEVA GIOCARE PER L'INGHILTERRA

Haaland avrebbe potuto giocare per la Nazionale inglese: è nato infatti a il 21 Luglio 2000 perchè suo padre Alf-Inge all'epoca giocava proprio nel Leeds anche se pochi giorni prima della sua nascita aveva firmato con il . Erling ha debuttato invece con la nazionale maggiore norvegese il 5 settembre 2019 contro Malta.

2. NON SOLO PAPA': ANCHE LA MAMMA ERA UNA CAMPIONESSA

Sua madre Gry Marita è stata campionessa nazionale di eptathlon in Norvegia.

3. E' PRIMATISTA MONDIALE NEL SALTO IN LUNGO

Detiene il record mondiale di salto in lungo per la categoria Under 5 con un salto di 1.63m effettuato il 22 Gennaio 2006. Oltre al calcio ha praticato atletica, pallamano e sci di fondo.

Erling Braut Haaland still holds the world record for the longest standing long jump for 5 year olds. Haaland jumped 1.63m on 22 jan 2006. https://t.co/9h5cYtx8dW pic.twitter.com/dj8spKkEEE — André Noruega (@AndreOstgaard) February 19, 2020

4. IL DEBUTTO... SULLA FASCIA

Haaland ha debuttato in prima squadra a 15 anni con la maglia del Bryne non giocando da centravanti bensì da ala sinistra.

5. RIMPIANTO HOFFENHEIM

Nel 2016 ha svolto un provino di una settimana con l' ma il trasferimento in , come svelato da AS, saltò perchè il club tedesco non accettò le richieste dell'entourage del ragazzo, che chiedeva 5mila euro al mese contro i 2mila euro di tetto massimo stabilito dalla società biancoblù.

6. LA JUVENTUS LO VOLEVA GIA' NEL 2018

La è stata vicina a Haaland non solo nell'ultima sessione di mercato ma già nel 2018: il suo nome era tra quelli cerchiati in rosso nell'agenda di Paratici, come svelato all'epoca dal nostro Romeo Agresti...

7. HA UNA CLAUSOLA DA 75 MILIONI

Secondo quanto riportato dai media tedeschi ci sarebbe una clausola da 75 milioni nel suo contratto, non attivabile però nella prossima stagione.

8. ESULTA COME SALAH

Non è passata inosservata la sua esultanza 'yoga-style', resa celebre da Mohamed Salah ma utilizzata in passato anche da Griezmann.

9. A DIETA... GRAZIE A EVRA E RONALDO

Papà Alf Inge ha raccontato a ESPN che il figlio segue una dieta molto rigida dopo aver sentito la storia della cena di Evra con Ronaldo, con Cristiano che mangiava solo pesce e nient'altro. Così Haaland jr ha deciso di seguire l'esempio di CR7, ancora così decisivo e determinante grazie ad una forma fisica invidiabile ed ad una cura dei dettagli maniacale.

10. IL SUO IDOLO? OVVIAMENTE ZLATAN

Il suo idolo è Zlatan Ibrahimovic: "Per il modo in cui è diventato così forte, il suo stile di gioco. Ed è anche scandinavo, qualcuno dovrà pure sostituirlo..."

BONUS TRACK

Nella sua playlist spicca... l'inno della : "La ascolto da quando ero piccolo, è la mia canzone preferita".